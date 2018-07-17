سرقة سيارة مواطن بالطائف.. والجهات الأمنية تعثر عليها محترقة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد حي المنتزه حادثة سرقة، بعد أن قام لص بسرقة ” مواطن ” من أمام منزله، حيث قام المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، قبل أن تبلغه الشرطة بعد مرور بضعة أيام بالعثور على سيارته محترقة في حي آخر يسمى ” الرميدة ” .

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح ” المواطن ” أن سيارته كانت تقف بجوار المنزل وهي من نوع ” شيفروليه تاهو ” 2014؛ حيث تفاجأ بسرقتها وسرقة بعض الوثائق الشخصية، ومن ثم طلب منه عامل محطة الوقود المجاورة لمنزله بمبلغ تعبئة الوقود لمركبته، حيث أشار إلى أن أحد الأشخاص يقودها وهرب بعد تعبئتها.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الشرطة أبلغت ” المواطن ” بعد 3 أيام ، بأنه تم العثور على مركبته محترقة في حي ” الرميدة “