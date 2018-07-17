مدرب أيسلندا يستقيل من منصبه

ماجد محمد(صدى):

أعلن هيمير هالجريمسون، مدرب أيسلندا، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه استقالته من منصبه بعد قيادته للمنتخب الأيسلندي إلى أول مشاركة في نهائيات كأس العالم على الإطلاق.

وقاد هالجريمسون، الفريق في مشاركة مشرفة في كأس الأمم الأوروبية 2016، نجح بمفرده على قمة الهرم التدريبي بإيصال الفريق لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عبر تصدر ترتيب المجموعة التاسعة لتصبح الدولة الأصغر- من جهة عدد السكان ـ التي تتأهل إلى العرس الكروي العالمي بتاريخه.