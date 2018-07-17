بالفيديو.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن في الصيف
كشفت خبيرة التغذية هالة عبدالعزيز ، عن عدد من النصائح الهامة للفتيات لتجنب زيادة الوزن خاصة خلال فصل الصيف .
ومن هذه النصائح :
– شرب المياه بكثرة للتخلص من السموم والدهون .
– تجنب المسليات والحلويات والمشروبات الغذاية قدر الإمكان .
– ممارسة الرياضة بانتظام لضمان عدم اكتساب وزن زائد .
– تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم تحتوي على خضروات وفواكه .
– تنظيم النوم والحصول على قدر كاف منه لزيادة معدل الحرق .
– تناول وجبة إفطار صغيرة ومتوازنة وتحتوي على البروتين .
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