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بالفيديو.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن في الصيف

بالفيديو.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن في الصيف
أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة التغذية هالة عبدالعزيز ، عن عدد من النصائح الهامة للفتيات لتجنب زيادة الوزن خاصة خلال فصل الصيف .

ومن هذه النصائح :

– شرب المياه بكثرة للتخلص من السموم والدهون .

– تجنب المسليات والحلويات والمشروبات الغذاية قدر الإمكان .

– ممارسة الرياضة بانتظام لضمان عدم اكتساب وزن زائد .

– تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم تحتوي على خضروات وفواكه .

– تنظيم النوم والحصول على قدر كاف منه لزيادة معدل الحرق .

– تناول وجبة إفطار صغيرة ومتوازنة وتحتوي على البروتين .


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