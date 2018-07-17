بالفيديو.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن في الصيف

أماني الغامدي(صدى):

كشفت خبيرة التغذية هالة عبدالعزيز ، عن عدد من النصائح الهامة للفتيات لتجنب زيادة الوزن خاصة خلال فصل الصيف .

ومن هذه النصائح :

– شرب المياه بكثرة للتخلص من السموم والدهون .

– تجنب المسليات والحلويات والمشروبات الغذاية قدر الإمكان .

– ممارسة الرياضة بانتظام لضمان عدم اكتساب وزن زائد .

– تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم تحتوي على خضروات وفواكه .

– تنظيم النوم والحصول على قدر كاف منه لزيادة معدل الحرق .

– تناول وجبة إفطار صغيرة ومتوازنة وتحتوي على البروتين .