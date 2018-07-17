بالفيديو والصور.. تزاحم شديد بمعرض مشروع ” منازل القطيف “

نايف السالم(صدى):

تدافع الزوار داخل وخارج معرض الحجز لمشروع إسكان القطيف ” منازل القطيف ” ؛ وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 60 يومًا؛ حيث شهد تزاحمًا شديدًا وهو الأمر الذي دفع المسؤولين للتدخل العاجل لتنظيم دخول المواطنين.

وعن حالة الازدحام الشديدة التي شهدها المعرض، قال أحد المسؤولين أن هذه الحالة ترجع لعدم التزام بعض المستفيدين بحجز المواعيد من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، حيث تُمكن ” البوابة ” الحجز في إطار التيسير على المواطنين وخدمتهم بشكل أفضل ومنظم.

كما أوضح أن حالات الاختناق كانت في الساعات الأولى من فتح المعرض في الثانية ظهرًا، وتمّ التعامل معها في حينه والتأكيد على المستفيدين بضرورة حجز المواعيد؛ لزيارة المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات السكنية المعروضة واستكمال الإجراءات المتعلقة برحلة المستفيد.

من الجدير بالذكر أن حالة التزاحم التي شهدها المعرض هي الثانية من نوعها خلال شهرين بمعارض مشاريع الوزارة، حيث شهد مشروع ” تلال الغروب ” في محافظة جدة حالة مماثلة في رمضان الماضي، استدعت تدخل رجال الأمن.