بعد الفيديو المتداول.. ” المواصفات ” تتجه لاعتماد مواصفة لعبوات مياه الشرب

نايف السالم(صدى):

تفاعلت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، مع مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والذي حذر من خطورة ترك قارورة مياه بلاستيكية في السيارة تحت ضوء الشمس.

وعليه، تتجه الهيئة، نحو اعتماد وإصدار مواصفة قياسية خاصة بعبوات مياه الشرب المعبأة المصنوعة من ” اثيلين تيرفثالات ” ، والتي تُستخدم لمرة واحدة، بما يضمن سلامة وحماية المستهلك.

جدير بالذكر، أن المقطع الذي لقي تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل، قد بيّن أن قارورة المياه يمكن أن تتسبب في كارثة مع ارتفاع درجة حرارة السيارة وتعرضها المباشر لضوء الشمس، حيث تعمل على تركيزه حتى يتحول إلى شعلة من النار، مثلما يحدث في العدسات المقعرة.

ووثق الفيديو، تصاعد الدخان بتأثير حرارة القارورة، مما قد يؤدي لاشتعال النيران في المركبة بأكملها.