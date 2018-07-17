إدارة مهرجان أبها للتسوق توضح حقيقة الصور المتداولة لفتيات يعملن في أحد المطاعم

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت إدارة مهرجان أبها للتسوق في بيان صحفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول ” تشغيل فتيات سعوديات عاملات للنظافة في أحد المطاعم الذي يقدم خدماته لزوار المهرجان ” .

حيث جاء في البيان ” إشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد المعرفات على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” يوم الإثنين الموافق ١٦-١١-٢٠١٨م وبإعتبار أن الحساب قدم معلومات مغلوطة لا تمت للواقع باي صلة ، عليه توضح إدارة المهرجان : بأن الفتيات يعملن مقدمات للطلبات وهن من جنسية غير سعودية ويعملن تحت إدارة إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تقديم الوجبات ، والمتعاقدة مع إدارة المهرجان لتقديم خدماتها للزوار .

وقد بحثت إدارة مهرجان التسوق عن تفاصيل الموقف حيث تبين أن الفتيات في الصورة المتداولة وهن من إحدى الجنسيات العربية وتحديداً الإفريقية لم يتعرضن لأي إهانة أو ضغط أو أي معاملة غير إنسانية من قبل المؤسسة المسؤولة عنهم فيما لن تسمح الإدارة للمهرجان في أي موقف بقبول أي تصرف أو تعامل مسيء وغير إنساني ” .

وقالت الإدارة في البيان : أن مهرجان أبها للتسوق دائماً ما يحرص على خدمة شباب وفتيات الوطن ويوفر لهم الوظائف الموسمية والأركان الخاصة بالمعارض لدعم أفكارهم ومواهبهم ومشاريعهم كما أنه يدعم التوطين بشكل كبير والذي يعتبر أحد أبرز اهتماماته .

فيما أكدت ملاحقتها لكل من أساء إليها وإلى المهرجان وسياسته الواضحة في تقدير واحترام كل الفئات والمطالبة القانونية عبر الجهات المختصة بذلك لحفظ حقوق الجميع .