جامعة الملك عبدالعزيز تعلن ترشيح أكثر من 13 ألف طالب وطالبة للقبول هذا العام

جدة(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز, ترشيح أكثر من ١٣ ألف طالب وطالبة للقبول في برنامج السنة التحضيرية، للمتقدمين عبر بوابة القبول الإلكترونية ” عزز ” للعام الدراسي الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠ في مختلف المسارات بفرع الجامعة الأساس بالسليمانية وفرع جامعة رابغ، وذلك بعد أن عملت على فرز طلبات أكثر من ٩٨ ألف طلب إلكتروني.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، خلال مؤتمر إعلان نتائج القبول للعام الدراسي المقبل بمقر الجامعة الرئيس بجدة اليوم, أن الجامعة حرصت على قبول أكبر عدد، وفقاً للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات الدراسية، مبيناً أن أعداد المرشحين من الطلاب للقبول في المسارين العلمي والأدبي، وكذلك في دبلوم كلية المجتمع بلغت ٧ آلاف طالب، فيما بلغت أعداد المرشحات من الطالبات للقبول ٦ آلاف طالبة، مشيراً إلى أن التقديم متاحٌ عبر بوابة القبول الإلكتروني ” عزز ” دون الحاجة إلى الحضور شخصياً، كما تُمكّن البوابة من استكمال جميع المسوغات المطلوب إرفاقها بشكل إلكتروني “.

وأبان معاليه أن الجامعة تعمل على إعادة هيكلة عدد من التخصصات، لتتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، إضافة إلى أنه في إطار سعيها المستمر لتحديث برامجها وإعادة هيكلة تخصصات كليات الجامعة، تمكنت من فتح تخصصات جديدة منها تخصص (العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي) مع بداية العام الدراسي المقبل أمام الطالبات في المرحلة الأولى، وسيتم بمشيئة الله تعالى فتح تلك التخصصات للطلاب مستقبلاً. كما عملت الجامعة على رفع أعداد المقبولات في كلية السياحة، وذلك استجابةً لمتطلبات سوق العمل.

وقال: “إن الجامعة بصدد افتتاح مركز توظيف بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، حيث اتفق الطرفان على إنشاء المركز لرفد سوق العمل بالطاقات والكوادر من خريجي الجامعة، إذ تعتبر مخرجات الجامعة مطلباً لكثير من الشركات والمؤسسات الرائدة”.

وأضاف: “أن خطوة التعاون مع صندوق الموارد البشرية هي امتداد لما تم إنشاؤه مؤخراً بتأسيس مركز موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مواكبةً لرؤية المملكة 2030 في الجامعة، وسعياً نحو تحقيق أهدافها في مجال التعليم، والمشاركة في بناء مجتمع حيوي مبني على الاقتصاد المعرفي، وبناء الكوادر السعودية المؤهلة لقطاع الأعمال”.

ودعا جميع المرشحين للقبول إلى استكمال مرحلة التأكيد على الرغبة المرشح لها خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة، لافتاً إلى أن تأكيد الرغبة يعني قبول الطالب حسب ترشيحه في الجامعة إلكترونياً.