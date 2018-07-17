  • الثلاثاء 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بعد الفيديو الفاضح لها.. أول ظهور لسارة الودعاني تتحدث عن تجربة زواجها

بعد الفيديو الفاضح لها.. أول ظهور لسارة الودعاني تتحدث عن تجربة زواجها

بعد الفيديو الفاضح لها.. أول ظهور لسارة الودعاني تتحدث عن تجربة زواجها
أماني الغامدي(صدى):

بعد إثارتها العديد من الانتقادات بنشرها فيديو صوتي تحدثت به بطريقة غير أخلاقية ، نشرت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني مقطع فيديو جديد في أول ظهور لها بعد الزواج تتحدث به عن تجربتها في الزواج وما أكتشفته خلال اجازتها الزوجية .

وقالت سارة في الفيديو ، ” الحمد لله خلصت الأجازة الزوجية ، واكتشفت خلال هذه الاجازة إن الكسل بيجر كسل والخمول بيجيب خمول ، يعني إذا تعبانه افضل تعبانه طول الوقت نايمة افضل نايمة طول الوقت ” .

وتابعت ، اكتشفت كمان أن البنت بعد الزواج تحب امها وابوها واخواتها اكتر وتحتاج لهم دايماً ، انا كده واعتقد كل بنت كده .

وأضافت سارة ، مع إني نحفت هذه الفترة راح مني 4 كيلو .. فلازم أرجعهم قاعدة أروح مطاعم وأطبخ .

واستطردت قائلة ، أنا سويت زواجي بالمالديف لاني أردت خصوصية أكثر والحضور مقصور على ناس معينة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *