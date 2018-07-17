بعد الفيديو الفاضح لها.. أول ظهور لسارة الودعاني تتحدث عن تجربة زواجها

أماني الغامدي(صدى):

بعد إثارتها العديد من الانتقادات بنشرها فيديو صوتي تحدثت به بطريقة غير أخلاقية ، نشرت الفاشونيستا السعودية سارة الودعاني مقطع فيديو جديد في أول ظهور لها بعد الزواج تتحدث به عن تجربتها في الزواج وما أكتشفته خلال اجازتها الزوجية .

وقالت سارة في الفيديو ، ” الحمد لله خلصت الأجازة الزوجية ، واكتشفت خلال هذه الاجازة إن الكسل بيجر كسل والخمول بيجيب خمول ، يعني إذا تعبانه افضل تعبانه طول الوقت نايمة افضل نايمة طول الوقت ” .

وتابعت ، اكتشفت كمان أن البنت بعد الزواج تحب امها وابوها واخواتها اكتر وتحتاج لهم دايماً ، انا كده واعتقد كل بنت كده .

وأضافت سارة ، مع إني نحفت هذه الفترة راح مني 4 كيلو .. فلازم أرجعهم قاعدة أروح مطاعم وأطبخ .

واستطردت قائلة ، أنا سويت زواجي بالمالديف لاني أردت خصوصية أكثر والحضور مقصور على ناس معينة .