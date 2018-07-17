حساب المواطن: التعويض عن تغيير تعرفة الكهرباء حسبت بمعايير الصيف

نايف السالم(صدى):

قال مدير عام برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي، أن البرنامج احتوى من أول دفعة في 21 ديسمبر الماضي على مبلغ يشمل التعويض عن التغيير في الكهرباء والبنزين والقيمة المضافة والآثار غير المباشرة.

وأكد ” راجحي ” في رده على ” الإخبارية “، أن دعم البرنامج بخصوص الكهرباء اختلف خلال شهر الصيف مقارنة بالشتاء، لافتًا إلى أن البرنامج يحرص على تقديم الحماية الكاملة لفئة ذوي الدخل المحدود وتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.

كما أشار إلى كيفية تخصيص المبلغ الخاص للتعويض عن الكهرباء، لافتًا إلى أنه تمت دراسة معايير الاستهلاك لدى الأسر في المملكة خلال فترة الصيف وأخذت بهذه المعدلات في عمليات التعويض في برنامج حساب المواطن؛ وبالتالي فالمعايير الآن هي معايير فترة الصيف وليست معايير فترة الشتاء، ويعوّض عليها طيلة أشهر السنة.