الكشف عن لغز جريمة ” صاحب الجيب ” بمكة بعد القبض على الجاني

نايف السالم(صدى):

استطاعت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، فكّ لغز مقتل شاب في العشرينات من عمره من أمام منزله في منتصف الشهر الماضي؛ بعد إصابته بطلقة نارية عن طريق صاحب سيارة من نوع ” جيب ربع ” لاذ بعدها بالفرار.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على الجاني أمس الأول واعترف بجريمته، وهو في الثلاثينات من عمره ويقطن بنفس الحي الذي يسكنه المقتول، كما أنه من المتوقع أن يُحال إلى المحكمة اليوم؛ بعد أن قام بتسجيل اعترافاته بوقت مبكر من صباح اليوم ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة.

وبالعودة لتفاصيل ما حدث بهذه الجريمة، فإن شاب في العشرينات قُتل أمام منزله بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ حيث أُصيب بطلقة نارية من صاحب سيارة من نوع ” جيب ربع ” اخترقت صدره، ثم لاذ الجاني بعدها بالفرار.