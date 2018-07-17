” الصحة ” تعتمد نتائج حركة النقل الخارجي لمنسوبيها

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن اعتمادها نتائج حركة النقل الخارجي لـ ١١٨٦ موظفًا وموظفة بجميع مناطق المملكة، مُهنئة كل من شملتهم قرارات النقل من منسوبيها.

وبشّرت الوزارة، من لم تحالفهم فرصة النقل في هذه الحركة، بتحديد موعد حركة النقل الخارجي الجديدة، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر، مبينة أنه سيتم فتح باب التقديم على حركة النقل الخارجي الجديدة، بدايةً من تاريخ 3/2/1440هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضحت ” الصحة ” ، أن نتائج حرجة النقل الخارجي الجديدة ستُعلن في تاريخ 16/3/1440هـ، آملة أن تحقق هذه الحركة رغبات الجميع.