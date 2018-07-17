العثور على جثة وافد عربي ثلاثيني بصبيا

تركي السالم(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، عن عثور أحد الأشخاص على جثة وافد من جنسية عربية، في الثلاثين من العمر في محافظة صبيا.

وأشار ” الصرخي ” إلى أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثانية وخمس دقائق من فجر اليوم الثلاثاء، بلاغًا عن وجود شخص ثلاثيني من الجنسيات الوافدة ملقى أسفل أحد الكباري في محافظة صبيا، لافتًا إلى أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.

وأوضح ” الصرخي ” أنه عند وصول الفرقة إلى الموقع تم إجراء الكشف عليه وتبين أن لديه توقف قلب؛ مؤكدًا أنه تم عمل الإجراءات الإسعافية ونُقل إلى مستشفى صبيا العام بعد التنسيق مع الجهات الأمنية لإكمال إجراءاتها النظامية.