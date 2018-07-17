بالفيديو.. بي إم دبليو m2 كومبتيشن تحاول تحطيم رقم قياسي غامض

برلين(صدى):

يقوم قسم BMW M performance بتقديم بعض من أفضل السيارات الرياضية في العالم ومع مرور السنوات تنمو مظلة هذا القسم لتشمل مزيد ومزيد من السيارات الجديدة ومن بين أفضل السيارات الرياضية في فئة وتشكيلة سيارات القسم M2 Competition. وهي سيارة أكبر في الحجم وأكثر قوة وقد ظهر فيديو تشويقي مؤخراً لنسخة BMW M2 بتمويه خاص مع مصابيح ليزر أمامية قوية .

والفيديو للسيارة يظهر محاولة تحطيم رقم قياسي غامضة ونحن لم نرى سوي الليزر القوي وبعض الاضاءة الغريبة وبعض البالونات السوداء تنفجر عندما يصطدم بهم الليزر ويبدو أن الفيديو يساعد في الترويج للسيارة وقدرتها على القيادة ورشاقتها .

وتملك السيارة محرك سعة 3 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 405 حصان وهي أقوى بواقع 40 حصان عن موديل M2 التقليدي كما تتميز بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات او ثنائي القابض من 7 سرعات وبما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 4.2 ثانية للنسخة المانيوال و4 ثواني للنسخة الأوتوماتيك .

والفيديو لا يظهر الكثير ولكنه قد يكون يتناول بصورة رئيسية قدرة السيارة على القيادة والتعامل مع الطرق .