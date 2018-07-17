بالصور.. مركبة ترتطم بساهر بعد انفجار إطارها بأحد رفيدة

أبها(صدى):

ارتطمت مركبة بكابينة الرصد ” ساهر ” وحطمتها على طريق الملك عبدالله الرابط بين أبها وأحد رفيدة، وذلك بعد أن انفجر إطارها مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها.

ومن جانبه، أوضح موظف ساهر أحمد حديس عسير، أن إحدى المركبات القادمة من أبها باتجاه أحد رفيدة تعرضت لانفجار أحد إطاراتها؛ حيث فقد صاحبها السيطرة عليها لتنحرف يسار الطريق وترتطم بكابينة الرصد ساهر؛ ما أدى إلى إتلافها.

واقتصر الضرر على المركبة وكابينة الرصد ساهر التي كانت على جانب الطريق؛ فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابات.