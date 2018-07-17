قبل مرور شهر.. أغنية الماجد والمهندس والشامي تتخطى 8 مليون مشاهدة

أماني الغامدي(صدى):

حقق التريو غنائي الضخم ” أنا أنا ” رقمًا قياسيًا على مستوى التريو العربي، حيث بلغ 8.2 مليون مشاهدة قبل أن يكمل شهره الأول، وكتب الكلمات تركي آل الشيخ، وغناها ماجد المهندس وراشد الماجد ووليد الشامي بلحن صاغه الأخير.

ومن جانبه، أوضح المخرج بسام الترك إن أجواء الأغنية وقيمتها ساهمتا في الوصول إلى فكرة نموذجية للعمل، الذي استغرق تصويره يومين بدبي في فندق فرزاتشي دبي، وأتى على نسق حضور الفنانين ضمن حفلة فخمة، لافتًا إلى أن وجود عمالقة كتاب ونجوم الأغنية المعاصرة فيها يسهم قطعًا في نجاح أي فكرة.

وأشار ” الترك ” إلى أن بساطة الفكرة ونموذجيتها تمثلت في وجودهم وهو ما أسهم في انتشار العمل؛ متمنيًا أن يكون قدم الصورة التي تليق بهذا العمل للجمهور وللمعنيين بالعمل بطريقة تليق بالمستوى الفني للعمل، مؤكداً أن فكرة الكليب إظهار الأغنية ومعناها والفنانين وليس بشكل درامي مما يؤثر سلباً على العمل الغنائي.

واعتبر بسام الترك، أن هذا العمل يشكل خطوة مهمة ونقطة تحويل في مسيرته المهنية؛ مشيدًا بالكلمات الراقية للشاعر تركي آل الشيخ، التي انعكست إيجابًا على العمل ويحمل ضخامة هذه الأسماء الكبيرة مجتمعة في عمل غنائي مصور.