جمعية المتقاعدين تدشن ” ديوانية المساء “

سعيد العجل(صدى):

وقعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين عدد من الشراكات والمبادرات مع جهات حكومية وخاصة وتطوعية تصب في خدمة منسوبيها من المتقاعدين.

حيث وقعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع منطقة الرياض اﻷحد الماضي مذكرة تفاهم مع ” وقف ديوانية آل حسين الخيري ” ودشنت باكورة هذه المذكرة بـ ” ديوانية مساء المتقاعدين ” وذلك لتكون ديوانية آل حسين التاريخية شريكة في خدمة فئة المتقاعدين والمتقاعدات بالجمعية بحيث تتاح الديوانية كل أحد من أول كل شهر لاستضافة أعضاء الجمعية خصوصاً سكان جنوب ووسط مدينة الرياض، وستقدم جمعية المتقاعدين عدداً من الفعاليات الثقافية والاجتماعية بهذه الديوانية.

وقد حضر توقيع الشراكة كلاً من سعادة اﻷستاذ محمد بن عبدالرحمن المشاري المدير العام للجمعية الوطنية للمتقاعدين واﻷستاذ ابراهيم الحسين مدير فرع الجمعية بمنطقة الرياض، وسعادة المستشار عبدالعزيز آل حسين المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين الخيري، والأستاذ عبدالرحمن الدويرج ممثل شركة نيسان والتي وقعت مؤخراً شراكة تمثلت بمبادرة ” وائم ” مع جمعية المتقاعدين لتدريب وتأهيل المتقاعدين في عدة مجالات، وحضر كذلك عدد من منسوبي الجمعية من المتقاعدين.

وقد تحدث آل حسين ورحب بالجمعية والمتقاعدين ثم ذكر أن هذا شيء بسيط للذين قدموا للوطن الكثير خلال مسيرتهم العملية، كما تحدث ” آل حسين ” عن الديوانيات في المنطقة بسرد تاريخي؛ حيث ذكر أن الديوانيات منذ القدم وهي أماكن يجتمع فيها عادة العوائل والقبيلة وهي مجالس ﻹدارة بعض شؤون القبيلة، وأن الديوانيات أو الصوالين كانت موجودة ومتوارثة منذ القدم ويأتيها المثقفون والمؤرخون والشعراء وأنه لا بد من استثمارها لتعزيز اللحمة الوطنية وبث القيم النبيلة.

وذكر آل حسين بأن الديوانية ولله الحمد يمتد عمرها ﻷكثر من مئة عام، تعاقبت على إحياءها أسرة آل حسين، وقد تعاونت الديوانية مع عدد من الجمعيات الخيرية والتطوعية مثل ( جمعية حركية، وجمعية مرضى الفصام، وجمعية التوحد) وأنها مستعدة للتعاون مع أي جهة تطوعية وخيرية تخدم أي فئة من المجتمع السعودي.

هذا وقد صرح المستشار ” آل حسين ” لصحيفة ” برق ” حول هذه الاتفاقية بقوله: لا شك أنا سعيد اليوم بهذه الاتفاقية مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الرياض، وهذا شرف لنا باستثمار جهودنا التطوعية وكذلك جهودهم لخدمة المجتمع وخدمة الفئة المهمة جداً “المتقاعدين والمتقاعدات” الذين يستحقون منا كل دعم لما قدموه لهذا الوطن من خدمات وحان الوقت اﻵن لنرد لهم جزء يسير مما قدموه لهذا البلد، ديوانية آل حسين هي ديوانيتهم وجميع أعضاء الجمعية نتشرف بتواجدهم.

بعد ذلك تحدث اﻷستاذ محمد المشاري مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين ورحب بالجميع وشكر المستشار عبدالعزيز آل حسين على هذه الشراكة المثمرة، ثم عرج على أهمية هذه الجمعية وحث جميع المتقاعدين والمتقاعدات على ضرورة التسجيل في الجمعية الوطنية للمتقاعدين بغرض الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمتقاعدين، ومدى حاجة المجتمع أيضاً لخبرات المتقاعدين المتنوعة.

وذكر ” المشاري ” بأن عدد أعضاء الجمعية تجاوز المليون متقاعد، وأن من أهم أهداف الجمعية تصحيح الصورة والنظرة للمتقاعد، وشدد على أن الجمعية تسعى لتحقيق الرفاهية لمنسوبيها بإقامة برامج مناسبة وتهيئة أماكن لتلك الفعاليات والبرامج وأن ذلك يأتي توافقاً مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

وقال مدير جمعية المتقاعدين بأن التفاعل ولله الحمد كبير من قبل المتقاعدين وأن فتح ديوانيات في المناطق مهم ويخدم منسوبي الجمعية لتقديم برامج وأمسيات لهم من خلال هذه الديوانيات، وبيّن في ثنايا كلامه بأن الجمعية تعمل على أكثر من ملف لخدمة المتقاعد ومن ضمنها حل إشكالية تأجير السيارات، وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال قبول بعض الجمعيات الخيرية للحالات التي تستحق الدعم، وبين ” المشاري ” بأن الجمعية وقعت عدداً من الاتفاقيات والشراكات من ضمنها ” ١٠٣ ” اتفاقية مع مستشفيات ومستوصفات، واتفاقية مع ٢٠ فندقاً في المملكة، و ٤ شركات تأجير سيارات ومذكرتين تفاهم مع شركة “زين” للاتصالات، وقدمت “٥0″ دورة تدريبية للمتقاعدين.

وفي حديث ” حصري ” لصحيفة ” برق ” يقول ” المشاري “: انطلاقاً من بدأ أن القوة بالشراكات؛ فالجمعية دائماً تسعى لعقد شراكات مع عدة جهات تصب مصلحتها في خدمة المتقاعدين والمتقاعدات في هذا الوطن الغالي، وتشرفنا هذه الليلة بتوقيع عقد شراكة مع ديوانية آل حسين الوقفية في جنوب الرياض لخدمة المتقاعدين والمتقاعدات بمدينة الرياض في جنوب وغرب الرياض، والحقيقة أنها تهدف هذه الاتفاقية إلى نشر الوعي الثقافي لدى المتقاعدين لتغيير الصورة النمطية السلبية عن المتقاعد والمتقاعدة، وبذل جهود تطوعية وإعلامية تفيد الجمعية وتساعد في إبراز جهود الجمعية.

وتحدث اﻷستاذ عبدالرحمن الدويرج عن شراكة ” نيسان ” مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين من خلال مبادرة ” وائم ” والتي تركز على تدريب المتقاعد حسب خبرته السابقة أثناء عمله وستكون على ثلاث مراحل ( اﻹعداد، والتمكين، والتمكن ).

وذكر ” الدويرج ” بأن مبادرة ” وائم ” تعد مبادرة نوعية تسعى لتحفيز المتقاعد للمشاركة في صناعة مستقبل الاقتصاد المعرفي بالموائمة بين جيل المتقاعدين والذي يملك الخبرة التراكمية المعرفية والمهنية التخصصية وجيل الشباب الذي يمتلك الرغبة والواقعية للتعلم من خلال خبرات مجربة محكمة.

ثم ختم اللقاء بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية الوطنية للمتقاعدين ومثلها مدير فرع منطقة الرياض اﻷستاذ ابراهيم الحسين و ” وقف ديوانية آل حسين الخيري ” مثله المستشار عبدالعزيز آل حسين، ومدير المركز اﻹعلامي بالديوانية اﻷستاذ جيلاني الشمراني.

كما شكرت جمعية المتقاعدين صحيفة ” برق ” الراعي الإعلامي لـ ” وقف ديوانية آل حسين الخيري ” على رعايتها لهذه المناسبة.