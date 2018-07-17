” العصيمي ” يدعو المعلمين والمعلمات للتسجيل ببرنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير “

نايف السالم(صدى):

دعا مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، جميع المعلمين والمعلمات للتسجيل في برنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير ” ، والذي يهدف إلى تطوير قدرات المعلمين في استخدام التقنية لدعم التحول الرقمي.

وأوضح ” العصيمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مخرجات تعليمية أكثر تميزًا، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل في البرنامج من قِبل المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا .