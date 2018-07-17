” العصيمي ” يدعو المعلمين والمعلمات للتسجيل ببرنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير “
دعا مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، جميع المعلمين والمعلمات للتسجيل في برنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير ” ، والذي يهدف إلى تطوير قدرات المعلمين في استخدام التقنية لدعم التحول الرقمي.
وأوضح ” العصيمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مخرجات تعليمية أكثر تميزًا، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل في البرنامج من قِبل المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا .
طلال[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلها بفايده يارب
شجون[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 1 ساعة
خطوه مفيده وجيده جدااا ستفيد المعلمين
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم الله كل خير علي مجهوداتكم معانا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب اللي فيه الخير