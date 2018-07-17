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” العصيمي ” يدعو المعلمين والمعلمات للتسجيل ببرنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير “

” العصيمي ” يدعو المعلمين والمعلمات للتسجيل ببرنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير “
نايف السالم(صدى):

دعا مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، جميع المعلمين والمعلمات للتسجيل في برنامج ” معلم مايكروسوفت الخبير ” ، والذي يهدف إلى تطوير قدرات المعلمين في استخدام التقنية لدعم التحول الرقمي.

وأوضح ” العصيمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مخرجات تعليمية أكثر تميزًا، مشيرًا إلى أنه يمكن التسجيل في البرنامج من قِبل المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجعلها بفايده يارب

[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 1 ساعة

خطوه مفيده وجيده جدااا ستفيد المعلمين

[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم الله كل خير علي مجهوداتكم معانا

[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكتب اللي فيه الخير

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