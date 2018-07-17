بالفيديو.. مذيع يعصب على روان المهدي على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة
تعرضت الفنانة روان المهدي لموقف مٌحرج خلال حلولها ضيفة ضيفة ببرنامج ” وسع صدرك ” ، عقب أن تعصب عليها مذيع البرنامج وتهجمه عليها .
حيث قال المذيع لروان ” شاركتي في مسلسل نوايا مع النجمة الكبيرة سعاد عبدالله هذا كارت ما تحلمين فيه .. يعني فرصة جباره .. وهتقوليلي استفد من التجربة وهيك كلام ما أبي هذا الحكي ” .
وتابع المذيع ” هذا الوسط مبني على المصالح أسأليني أنا .. سعاد عبدالله لو اتأخرتي 3 دقائق تمحيك من الوجود .. أنتي كيف تمشين على هذه الخطوط بدأتي تجاملين وتنافقين وتحسبين حسابك ” .
ومن جانبها اكتفت روان بالابتسامة حيث أنه كان لا يستمع لها ولا يسمح لها بالحديث ويقاطعها بعد كل كلمة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30959 ] نشر منذ 46 دقيقة
البنات كذا إذا أحرجتها
رجعت تكلج في الهرج🙆🙍
😂😂😂😂😂😂😂😂