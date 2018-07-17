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بالفيديو.. مذيع يعصب على روان المهدي على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. مذيع يعصب على روان المهدي على الهواء ورد فعل صادم للأخيرة
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة روان المهدي لموقف مٌحرج خلال حلولها ضيفة ضيفة ببرنامج ” وسع صدرك ” ، عقب أن تعصب عليها مذيع البرنامج وتهجمه عليها .

حيث قال المذيع لروان ” شاركتي في مسلسل نوايا مع النجمة الكبيرة سعاد عبدالله هذا كارت ما تحلمين فيه .. يعني فرصة جباره .. وهتقوليلي استفد من التجربة وهيك كلام ما أبي هذا الحكي ” .

وتابع المذيع ” هذا الوسط مبني على المصالح أسأليني أنا .. سعاد عبدالله لو اتأخرتي 3 دقائق تمحيك من الوجود .. أنتي كيف تمشين على هذه الخطوط بدأتي تجاملين وتنافقين وتحسبين حسابك ” .

ومن جانبها اكتفت روان بالابتسامة حيث أنه كان لا يستمع لها ولا يسمح لها بالحديث ويقاطعها بعد كل كلمة .


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