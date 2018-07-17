استبعاد محمد صلاح من معسكر ليفربول

ماجد محمد(صدى):

قرر مدرب نادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، استبعاد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من المشاركة في أول لقاءين وديين في الموسم الجديد.

وأوضح ” كلوب ” أن تأخر انضمام الثنائي لمعسكر الفريق بالولايات المتحدة، سيكون سببًا أساسيًا في إبعادهما عن تشكيلة الفريق.

وقال ” لا يبدو الأمر منطقيًا بالنسبة لي أن يعود كل من صلاح وماني يوم 20 يوليو ويخوضان مباريات أيام 22 و25 يوليو، ربما لاحقًا في المباراة الثالثة “.

يُذكر أن محمد صلاح وساديو ماني سينضما للفريق في 20 يوليو الجاري، وهو اليوم الذي سيسافر فيه الفريق للولايات المتحدة استعدادًا لخوض فترة الإعداد.