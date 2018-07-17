بالصور.. سيرجيو راموس يعلن خطبته على أم أولاده

نواف السالم(صدى):

أعلن المدافع سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن خطبته بصديقته ومقدمة البرامج الإسبانية بيلار روبيو.

وكشف مدافع الملكي، عن خطبته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا أن خطيبته: ” قالت نعم ” ؛ فيما أرفق خبر الخطبة بصور تجمعه ببيلار روبيو.

ومن الجدير بالذكر، أن بيلار روبيو تبلغ من العمر 40 عامًا وتكبر راموس بـ8 أعوام؛ فيما أنها لديها منه ثلاثة أطفال وهم سيرجيو جونيور وماركو، وأليخاندرو راموس روبيو.