بالصور.. سيرجيو راموس يعلن خطبته على أم أولاده
أعلن المدافع سيرخيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن خطبته بصديقته ومقدمة البرامج الإسبانية بيلار روبيو.
وكشف مدافع الملكي، عن خطبته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا أن خطيبته: ” قالت نعم ” ؛ فيما أرفق خبر الخطبة بصور تجمعه ببيلار روبيو.
ومن الجدير بالذكر، أن بيلار روبيو تبلغ من العمر 40 عامًا وتكبر راموس بـ8 أعوام؛ فيما أنها لديها منه ثلاثة أطفال وهم سيرجيو جونيور وماركو، وأليخاندرو راموس روبيو.
همس[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة
مبااارك له زوجته جميله 😍😍😍
ماجد[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂 خطبته !!! الله يهدي ويصلح الحال
ابوزياد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 53 دقيقة
على أم أولاده قبل وش كانت
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9499 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله لايبلانا خطوبه بعد ثلاثه☺😁الحمدلله على نعمه الإسلام💕
qlq[ عدد التعليقات: 3306 ] نشر منذ 2 دقيقتين
استغفر الله واتوب اليه
مبروك