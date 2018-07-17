الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان المنطقة الشرقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان المنطقة الشرقية، وتشمل: ” حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، والأجزاء المجاورة ” ، يحذر من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تتسبب في شبه انعدام الرؤية.
وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 14:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018م، على أن تنتهي في الساعة 20:00 من نفس اليوم.
ماجد[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علينا وعلي الجميع يااارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 2 ساعتين
ينبغي علي الجميع ان يتوخوا الحذر الله يحفظنا