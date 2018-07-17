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الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان المنطقة الشرقية

الأرصاد تصدر تنبيها متقدما لسكان المنطقة الشرقية
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان المنطقة الشرقية، وتشمل: ” حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، والأجزاء المجاورة ” ، يحذر من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 14:00 من اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018م، على أن تنتهي في الساعة 20:00 من نفس اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها علينا وعلي الجميع يااارب

[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 2 ساعتين

ينبغي علي الجميع ان يتوخوا الحذر الله يحفظنا

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