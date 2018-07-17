هيئة الثقافة تنقل الإبداع السعودي إلى البرتغال

محمد السعران(صدى):

تشارك الهيئة العامة للثقافة في معرض ” المملكة العربية السعودية.. تراث وثقافة ” الذي تنظمه دارة الملك عبدالعزيز في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة 18- 20 يوليو الجاري.

وستقدم الهيئة في المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس ثقافة المملكة وتقدمها للجمهور في البرتغال، منها جناح القط العسيري التي سيحضر بوصفه تراثاً عالمياً مسجلاً بإسم المملكة العربية السعودية بحسب تصنيف اليونيسكو، إضافة إلى جناح الخط العربي الذي سيقدم خلاله عدداً من الخطاطين السعوديين دروساً لزوار المعرض في تاريخ الخط العربي وأنواعه، بالإضافة إلى جناح الضيافة العربية الذي سيعكس للزوار نموذج الضيافة العربية في المملكة، كما ستقدم الفرقة الشعبية ألواناً من التراث الغنائي للمملكة.

وتأتي مشاركة هيئة الثقافة في هذه المناسبة في سياق اهتمامها بتعزيز حضور الثقافة السعودية دوليًا وزيادة تفعيل التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات حول العالم.