نائب أمير نجران يتسلم تقرير فرع هيئة السياحة بالمنطقة

نجران(صدى):

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, بالجهود التي تبذلها هيئة السياحة والتراث الوطني في كافة مناطق المملكة عامةً ومنطقة نجران خاصة بإشراف ومتابعةً من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في سبيل تنمية القطاع السياحي بالمملكة، مشيداً سموه بدور فرع هيئة السياحة بالمنطقة واستفادتها من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها منطقة نجران ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح.

وأطلع سموه خلال اللقاء على تقريراً عن جهود فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة خلال إجازة الصيف من خلال المهرجانات والفعاليات والأنشطة التي أقامها الفرع في مدينة نجران ومحافظاتها بالشراكة مع عدداً من الجهات الحكومية المعنية ، كما اشتمل التقرير على التجهيزات التي أقامها الفرع في المواقع الأثرية بالمنطقة واستقبال زوارها على فترتين صباحية ومسائية،إضافة إلى الأعمال الميدانية المنفذة للفرع للرقابة على الفنادق والإيواء السكني السياحي بالمنطقة.

وأثنى سموه على الدور الهام لأهالي منطقة نجران في تعاونهم الدائم مع فرع هيئة السياحة بالمنطقة ومشاركتهم في الترحيب بالسياح وزوار المنطقة ومحافظاتها.

من جانبه أعرب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لما يقدمانه من اهتمام ومتابعة لقطاع السياحة في المنطقة.