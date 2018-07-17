خالد النمر يحذر من تناول هذه الأدوية مع الشاي

أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تناول بعض الأنواع من الأدوية مع الشاي.

وقال ” د. النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أدوية لا ينصح بتناولها مع الشاهي:

– الحديد.

– أدوية الربو: الثيوفيلين.

– أدوية القلب: الايزوبتين.

– مسيلات: الورفارين.

– مضادات الاكتئاب: النارديل.

– مضادات حيوية: السيبرو.