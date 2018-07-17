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خالد النمر يحذر من تناول هذه الأدوية مع الشاي

خالد النمر يحذر من تناول هذه الأدوية مع الشاي
أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تناول بعض الأنواع من الأدوية مع الشاي.

وقال ” د. النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أدوية لا ينصح بتناولها مع الشاهي:

– الحديد.
– أدوية الربو: الثيوفيلين.
– أدوية القلب: الايزوبتين.
– مسيلات: الورفارين.
– مضادات الاكتئاب: النارديل.
– مضادات حيوية: السيبرو.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10789 ] نشر منذ 2 ساعتين

بارك الله في وكتب اجرك

اللهم اكفنا شر الامراض

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