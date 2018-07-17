خالد النمر يحذر من تناول هذه الأدوية مع الشاي
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تناول بعض الأنواع من الأدوية مع الشاي.
وقال ” د. النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أدوية لا ينصح بتناولها مع الشاهي:
– الحديد.
– أدوية الربو: الثيوفيلين.
– أدوية القلب: الايزوبتين.
– مسيلات: الورفارين.
– مضادات الاكتئاب: النارديل.
– مضادات حيوية: السيبرو.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10789 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله في وكتب اجرك
اللهم اكفنا شر الامراض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30319 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفي عباده