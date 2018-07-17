تدخل جراحي ناجح لإنقاذ إمرأة تعرضت لفشل حاد في القلب

جدة(صدى):

تمكن الفريق الطبي بمركز القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة إمرأة بعد فشل حاد بالقلب ، وكانت المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي بحالة حرجه جداً نتيجة فشل حاد في القلب والرئة مع هبوط شديد في الدورة الدموية مما إستوجب من الأطباء سرعة عمل الفحوصات الطبية اللازمة التي بينت النتائج أن أسباب الفشل إلتهاب فيروسي مما دعى الفريق للتدخل الجراحي لإنقاذ حياة المريضة نظراً لعدم إستجابة المريضة للعلاج الطبي .

وأوضحت صحة جدة أن قرار الفريق الطبي المشرف على حالة المريضة الصائب الذي سعى جاهداً في الحفاظ على حياة الحالة بعد فضل الله عز وجل ثم بعد إستعانته بوضع جهاز القلب والرئة الإصطناعي الذي لزم المريضة فترة علاجها مع تركيب جهاز البالونة “بشكل مؤقت” المساعد لعضلة القلب للمريضة الذي ساعدها في إستعادة حالتها الصحية ريثما يستعيد القلب عمله وقد تماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد .