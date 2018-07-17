صحة جازان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الوظائف الشاغرة على بنود المستخدمين والعمال ” 105 ” للعام 1439هـ/1440هـ.

ونوهت ” صحة جازان ” على المتقدمين، الحرص على تسجيل كافة بياناتهم بشكل كامل وصحيح، لافتة إلى أنه يتم الانتهاء من التسجيل في جلسة واحدة، ويحتفظ المسجل برقم الطلب كوسيلة للاستفسار عن الإجراءات النهائية للتقديم، والتي تبقى تباعًا لفترة التسجيل، مبينة أنه يتم الإعلان عنها في مواقع التواصل ورسائل الجوال.

وأوضحت المديرية، الوثائق المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، وهي ” الهوية الوطنية، وشهادة الكفاءة، والخبرات مع تحديد إن كانت داخل وزارة الصحة أم خارجها ” .

وأشارت ” صحة جازان ” ، إلى أنه يمكن التقديم وإرفاق الوثائق المطلوبة على الرابط التالي: هنا لافتة إلى أن التقديم لا يتم إلا من خلال أجهزة الكمبيوتر، منوهة أنه سيتم تجاهل الطلب في حال إرفاق مؤهلات غير مطلوبة.