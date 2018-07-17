مقتل 6 مدنيين إثر غارات جوية شنها النظام السوري على القنيطرة

دمشق(صدى):

قتل ستة مدنيين على الأقل اليوم إثر غارات جوية شنها النظام السوري استهدفت منطقة استراتيجية في جنوب سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا إثر غارات استهدفت أطراف بلدة عين التينة في محافظة القنيطرة, مشيرة إلى أنه قتل مدني آخر في غارات استهدفت بلدة العالية الواقعة غرب محافظة درعا بالقرب من القنيطرة.