مقتل 6 مدنيين إثر غارات جوية شنها النظام السوري على القنيطرة
قتل ستة مدنيين على الأقل اليوم إثر غارات جوية شنها النظام السوري استهدفت منطقة استراتيجية في جنوب سوريا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا إثر غارات استهدفت أطراف بلدة عين التينة في محافظة القنيطرة, مشيرة إلى أنه قتل مدني آخر في غارات استهدفت بلدة العالية الواقعة غرب محافظة درعا بالقرب من القنيطرة.
طلال[ عدد التعليقات: 2021 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الله بالله العلي العظيم
ماجد[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مثواهم الجنه يارب
عمار[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل جهنم وبئس المصير
شجون[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين