صفقة خاصة لـ ” مصرف الراجحي ” بقيمة 25 مليون ريال

عادل الحربي (صدى):

حصل سهم ” مصرف الراجحي “، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على صفقة خاصة بنحو 282.7 ألف سهم بسعر 89 ريالًا للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 25.16 مليون ريال.

كما سجلت أسهم 3 بنوك أعلى سعر في 52 أسبوعًا خلال جلسة اليوم، وهم ” بنك البلاد ” بسعر 25.80 ريال، و ” استثمار ” بسعر 19:00 ريال، و ” البنك الأول ” بسعر 14.96 ريال.

وفي المقابل سجل سهم ” مجموعة صافولا ” أدنى سعر في 52 أسبوعًا خلال نفس الجلسة، بسعر 34.10 ريال.

وكان سوق الأسهم افتتح تداولات، اليوم الثلاثاء، بتراجع 35 نقطة بنسبة 0.405، ليبدأ المؤشر الرئيسي ” تاسي ” الجلسة عند مستوى 8455 نقطة بعد تداول 5 مليون سهم بقيمة 100 مليون ريال من خلال 5 آلاف صفقة.