” الفلفل الحار ” يساعد في الوقاية من السمنة وقتل الجراثيم المعوية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة ، أن الاستهلاك المعتدل لبعض أنواع الفلفل الحار؛ يقلل من الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية والأوعية الدموية بنسبة 13 إلى 14%؛ وفقًا للدراسة التي أجراها العلماء بكلية ” لارنير ” للطب في جامعة فيرمونت الأمريكية، حيث يعتقد العلماء أن السر بمركب ” الكابسيسين ” وهى المادة الفعالة التي تعطي الفلفل مذاقه الحار.

وعن فوائد الفلف الحار، فوفقًا لما يعتقده العلماء فإن هذا المركب يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، ويساهم في قتل الجراثيم المعوية ويتدخل بشكل حاسم في العديد من الآليات الجزيئية والخلوية، التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السمنة، وتنظيم تدفق الدم في الشرايين التاجية.

وفي ذات السياق أيضًا، أوضحت دراسة صينية أخرى أن استهلاك الفلفل الحار يرتبط عكسيًّا بمخاطر زيادة الوزن والسمنة، وأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الأحمر يوميًّا، أقل عرضة بنسبة 25% لزيادة الوزن.