د. الشيحة يناقش التعاون مع جامعة الخرج

خالد يحيي(صدى):

بحث مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة د. سطام بن عبدالعزيز الشيحة التعاون مع الكليات الصحية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج .

جاء ذلك خلال إستقباله مؤخراً نائب رئيس اللجنة التنسيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. محمد المهيزع بمقر الشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

وإستعرض الجانبان مجالات تحقيق التعاون المطلوب بينهما ، والتكامل الوطني لتعزيز الأداء ،وكذلك تعزيز تقديم وتسخير جميع إمكاناتهما وخبراتهما للقطاع الصحي والذي يقع في المنطقة الجغرافية للجامعة و ” صحة الرياض ” .

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الجامعة وصحة الرياض والمتماشي مع الخطة الإستراتيجية للصحة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، سعياً منها إلى إرضاء المستفيد من الخدمات الصحية ، ولخلق روح الشراكة بالتكامل الإجتماعي مع القطاعات الحكومية الأخرى .