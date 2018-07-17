أمير جازان يرعى حفل افتتاح مشروعات سجون المنطقة

جيزان(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، حفل افتتاح عدد من مشروعات المديرية العامة للسجون بالمنطقة, بحضور مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الأسمري، ومدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، وذلك بمركز الإيواء بمدينة جيزان.

وفور وصول سموه, دشن مرافق سجون جازان بمركز الإيواء, حيث استمع إلى عرض من مدير تقنية المعلومات بسجون جازان النقيب يحيى آل جربوع، عن ما تضمه المرافق من محاكم مرئية مرتبطة بفروع وزارة العدل بالمنطقة تشمل وحدات للمحاكم الفردية والجماعية والتجارية ووحدة المراقبة.

إثر ذلك افتتح سموه المقر الجديد للمديرية العامة للسجون بمنطقة جازان, وعدد من مشروعات المديرية العامة للسجون بالمنطقة, حيث ألقى مدير عام السجون بالمملكة كلمة ثمن خلالها رعاية سمو أمير منطقة جازان، مشيراً إلى العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها المديرية العامة للسجون تحقيقا للرؤية الطموحة للمملكة 2030, وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والتي ستسهم بإذن الله تعالى في تحقيق المفهوم الإصلاحي والتأهيلي الذي هو من صميم عمل السجون.

واستعرض الرؤية الأساسية للسجون التي تحوي حزمة من البرامج والمبادرات التي تشمل رفع مستوى المشاركة مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتعليمية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص, وعقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة بمجالات التقنية والأنظمة الإجرائية, وتقليص عدد السجون الفرعية وتركيز الجهد على السجون والإصلاحيات الرئيسية لتحقيق مفهوم التأهيل والإصلاح.

إثر ذلك ألقى مدير سجون منطقة جازان كلمة استعرض خلالها الخطة الاستراتيجية لسجون منطقة جازان وأبرز ملامحها من خلال التنسيق مع جامعة جازان للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في مجال البحوث والخدمات الإنسانية وتعزيز التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان لتقديم خدمات التعليم العام, والتعاون مع أفرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتطوير برامج التأهيل المهني, إلى جانب التنسيق مع أمانة منطقة جازان للحفاظ على صحة البيئة, لافتاً إلى عدد المشروعات التطويرية المستقبلية لمرافق سجون جازان.

بعد ذلك شاهد سمو أمير منطقة جازان فيلماً وثائقياً عن رؤية المديرية العامة للسجون, ثم تابع عرضاً فنياً بعنوان ” وطن لنا “.

وفي ختام الحفل تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز هدية تذكارية من مدير عام السجون بالمملكة بهذه المناسبة.