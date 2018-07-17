نائب أمير نجران يكرم مدير دوريات أمن الرياض ويبارك تعيين المقدم الشهراني

نجران(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، العميد علي بن محمد بن آل غضيف، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا لإدارة الدوريات بالمنطقة وتكليفه مديراً لإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، كما بارك سموه للمقدم سعيد بن محمد الشهراني، بالثقة بتعيينه مديرًا لإدارة الدوريات بمنطقة نجران.

وأعرب سموه عن شكره للعميد آل غضيف، على ما قدمه من جهوداً خلال خدمته في المنطقة، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله الجديد، كما تمنى سموه للمقدم سعيد الشهراني التوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته عبّر مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي ال غضيف عن شكره لسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه لما لقيه من دعم كبير كان له الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات في سبيل الحماية المدنية.

بدوره أكد المقدم سعيد الشهراني أن تعيينه مدير دوريات الأمن بمنطقة نجران، سيكون دافعاً كبيراً له لبذل المزيد من العطاء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن.

حضر اللقاء مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبوذيبه.