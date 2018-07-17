” ساما ” تحذر من شركات ” الفوركس ” المشبوهة: لا تصدق إعلاناتها

حمود العنزي(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، اليوم الثلاثاء، من شركات ” الفوركس ” المشبوهة، مبينة أنها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لخداع ضحاياها.

وقالت ” ساما ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، محذرة من هذه الشركات: ” لا تصدق إعلاناتها ” .

جدير بالذكر، أن وزارة التجارة والاستثمار، قد حذرت مؤخرًا، من شركات ” الفوركس ” المشبوهة، لاستخدامها أساليب متعددة في التواصل لإقناع ضحاياهم أنهم طريقة آمنة للاستثمار.