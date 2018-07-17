  • الثلاثاء 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ” ساما ” تحذر من شركات ” الفوركس ” المشبوهة: لا تصدق إعلاناتها

” ساما ” تحذر من شركات ” الفوركس ” المشبوهة: لا تصدق إعلاناتها

” ساما ” تحذر من شركات ” الفوركس ” المشبوهة: لا تصدق إعلاناتها
حمود العنزي(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، اليوم الثلاثاء، من شركات ” الفوركس ” المشبوهة، مبينة أنها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لخداع ضحاياها.

وقالت ” ساما ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، محذرة من هذه الشركات: ” لا تصدق إعلاناتها ” .

جدير بالذكر، أن وزارة التجارة والاستثمار، قد حذرت مؤخرًا، من شركات ” الفوركس ” المشبوهة، لاستخدامها أساليب متعددة في التواصل لإقناع ضحاياهم أنهم طريقة آمنة للاستثمار.


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 3 ساعات

ينبغي علي الجميع الحذر جيدا من هذه الشركات 👌

[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 3 ساعات

ولماذا نتوخي الحذر لماذا لايوجد قوانين مشدده ورقابه حتي لايقع فيها اي شخص

[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يسترها علينا وعلي الجميع

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 2 ساعتين

الفوركس حظوظ زي مايقول المثل من سبق لبق الاولين اغتنو وكسبو مئات الالوف من تجارته بالفوركس لاكن الان صارت شركات الفوركس مشبوهة وبدات الخسائر تدب في مفاصلها

[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف يسمح لها بنشر سمومها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لماذا لا يعمل لها حظر مثل المواقع المشبوهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *