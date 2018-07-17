” ساما ” تحذر من شركات ” الفوركس ” المشبوهة: لا تصدق إعلاناتها
حذرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، اليوم الثلاثاء، من شركات ” الفوركس ” المشبوهة، مبينة أنها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لخداع ضحاياها.
وقالت ” ساما ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، محذرة من هذه الشركات: ” لا تصدق إعلاناتها ” .
جدير بالذكر، أن وزارة التجارة والاستثمار، قد حذرت مؤخرًا، من شركات ” الفوركس ” المشبوهة، لاستخدامها أساليب متعددة في التواصل لإقناع ضحاياهم أنهم طريقة آمنة للاستثمار.
ماجد[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 3 ساعات
ينبغي علي الجميع الحذر جيدا من هذه الشركات 👌
همس[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 3 ساعات
ولماذا نتوخي الحذر لماذا لايوجد قوانين مشدده ورقابه حتي لايقع فيها اي شخص
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسترها علينا وعلي الجميع
ابو راشد[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفوركس حظوظ زي مايقول المثل من سبق لبق الاولين اغتنو وكسبو مئات الالوف من تجارته بالفوركس لاكن الان صارت شركات الفوركس مشبوهة وبدات الخسائر تدب في مفاصلها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يسمح لها بنشر سمومها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لماذا لا يعمل لها حظر مثل المواقع المشبوهة