انطلاق سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة على كأس إمارة الباحة غدا

الباحة(صدى):

ينطلق يوم غداً سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثالث على كأس إمارة منطقة الباحة , وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، وذلك بنادي الفروسية بمحافظة العقيق .

وينقسم سباق الخيل إلى شوطين، الأول عسايف مواليد 2016 على مسافة 1200متراً ، والثاني لإنتاج 2015 فأعلى على مسافة 1800متراً .

و أكد محافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم ، أن المحافظة واللجان العاملة أكملت جميع استعداداتها التنظيمية لإقامة السباق على كأس إمارة المنطقة ، مشيراً إلى أن رياضة الفروسية تعدّ من أبرز الممارسات الرياضية الأصيلة ، كونها تعتبر رمزًا للفروسية ، والشجاعة، والقوة .