  • الثلاثاء 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. انطلاق سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة على كأس إمارة الباحة غدا

انطلاق سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة على كأس إمارة الباحة غدا

انطلاق سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة على كأس إمارة الباحة غدا
الباحة(صدى):

ينطلق يوم غداً سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثالث على كأس إمارة منطقة الباحة , وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، وذلك بنادي الفروسية بمحافظة العقيق .

وينقسم سباق الخيل إلى شوطين، الأول عسايف مواليد 2016 على مسافة 1200متراً ، والثاني لإنتاج 2015 فأعلى على مسافة 1800متراً .

و أكد محافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم ، أن المحافظة واللجان العاملة أكملت جميع استعداداتها التنظيمية لإقامة السباق على كأس إمارة المنطقة ، مشيراً إلى أن رياضة الفروسية تعدّ من أبرز الممارسات الرياضية الأصيلة ، كونها تعتبر رمزًا للفروسية ، والشجاعة، والقوة .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *