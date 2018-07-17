بالصور.. الكشف رسميا عن ” إم جي HS ” موديل 2019

لندن(صدى):

كشفت صانعة السيارات البريطانية الصينية إم جي موتور رسميا عن HS والتي ستكون سيارتها SUV الرائدة.

تصميمها مستوحى من إكس موشن الاختبارية، حيث تتميز بواجهة أمامية مثيرة بمصابيح أمامية رشيقة تتصل بانسيابية مع الشبك الأمامي الكبير، كما لديها أقواس عجلات سوداء ونوافذ جانبية صغيرة، في حين أن المصابيح الخلفية تمتد إلى الجوانب والعادم مزدوج مُستدير وبأعلى السقف يقع جناح صغير.

الأكثر إثارة للاهتمام في HS هي داخليتها الفاخرة عالية التقنية، حيث تأتي بطلاء توأمي أسود-أحمر مع سقف بانورامي، زخرفة معدنية، إضاءة متباينة تتوفر بـ 64 خيار، خطوط بالأبواب من الداخل تمنحها لمسة فخامة، كما أن المقاعد رياضية والمقود مسطّح وفتحات التهوية على شكل توربين، في حين أن عدادات القياسات رقمية 12.3 إنش.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز SUV متوسطة الحجم بمساعد السائق MG Pilot والمتضمن مراقبة البقعة العمياء، تنبيه مرور المشاة مع تحذير مغادرة الحارة، كاميرا برؤية 360 درجة، شاشة عائمة 10.1 إنش بالكونسول الوسطي للمعلومات والترفيه مع نظام Bose الصوتي.

المواصفات لم يتم تأكيدها حتى الآن ولكن متوقع أن تتوفر بمحركين، القياسي 1.5 لتر 4 سلندر قوة 168 حصان، على أن خيار التيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 220 حصان مع جير أوتوماتيكي مزدوج الكلتش بـ 6 أو 7 سرعات، كما سيتوفر أيضا خيار يدوي بـ 6 سرعات، مع العلم أن محرك تيربو 2 لتر يمكن الحصول عليه بنظام دفع رباعي.

هذا وسيتم إطلاق إم جي HS موديل 2019 بالسوق الصينية في شهر سبتمبر، وليست هنالك معلومات حتى الآن عن توافرها بدول مجلس التعاون الخليجي.