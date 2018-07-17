بالصور.. رصد 58 مخالفة على عدد من المنشآت التجارية بأبها

أبها(صدى):

تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة الصحية، من رصد 58 مخالفة على عدد من المنشآت التجارية بمدينة أبها خلال الأسبوع الماضي، فيما تم رصد تلك المخالفات بعد أكثر من 310 جولة قامت بها الفرق التفتيشية.

وأوضحت أمانة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سجلت الجولات الرقابية 160 ملاحظة و توجيه 89 إنذارًا لمنشآت تجارية مخالفة بمدينة أبها.

وأكدت أمانة عسير، أن حملاتها التفتيشية مستمرة وذلك لتعزيز سلامة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، ولن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.