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بالصور.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد

بالصور.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد
نواف السالم(صدى):

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الأساسي للموسم المقبل؛ حيث حمل القميص اللون الرئيسي للنادي ” الأحمر ” ؛ فيما حدث تغييرًا في التصميم عما كان عليه الموسم الماضي.

وسيسعى مانشستر يونايتد إلى الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد من حيث النواحي الفنية، وتحقيق الإنجازات والبطولات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يجعله خير عليهم باذن الله

[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 2 ساعتين

السابق أفضل بكثير من وجهه نظري مع الاسف 👎

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