بالصور.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد

نواف السالم(صدى):

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الأساسي للموسم المقبل؛ حيث حمل القميص اللون الرئيسي للنادي ” الأحمر ” ؛ فيما حدث تغييرًا في التصميم عما كان عليه الموسم الماضي.

وسيسعى مانشستر يونايتد إلى الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد من حيث النواحي الفنية، وتحقيق الإنجازات والبطولات.