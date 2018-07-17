بالصور.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الجديد
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الأساسي للموسم المقبل؛ حيث حمل القميص اللون الرئيسي للنادي ” الأحمر ” ؛ فيما حدث تغييرًا في التصميم عما كان عليه الموسم الماضي.
وسيسعى مانشستر يونايتد إلى الظهور بشكل أفضل في الموسم الجديد من حيث النواحي الفنية، وتحقيق الإنجازات والبطولات.
طلال[ عدد التعليقات: 2022 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعله خير عليهم باذن الله
عمار[ عدد التعليقات: 824 ] نشر منذ 2 ساعتين
السابق أفضل بكثير من وجهه نظري مع الاسف 👎