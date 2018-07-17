الموافقة على عودة أرملة ” القذافي ” لمسقط رأسها بمدينة البيضاء

طرابلس(صدى):

صرح رئيس لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا كارل سكاو، أمس الاثنينن، أن اللجنة قبلت رفع الحظر عن سفر أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي صفية فركاش، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على رفع الحظر المفروض على سفر ابنتها عائشة القذافي.

ووافق مجلس بلدي البيضاء ومجلس حكماء المدينة في ليبيا في العام 2016 بالاجماع على عودة أرملة العقيد الراحل معمر القذافي صفية فركاش لمسقط رأسها بمدينة البيضاء.

من الجدير بالذكر أن أرملة القذافي كانت تُقيم بمصر منذ صيف 2014؛ وذلك بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي للجزائر بعد سقوط نظام زوجها.