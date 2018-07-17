وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي هيئة الطيران المدني بجدة

جدة(صدى):

بدأت الأحوال المدنية اليوم، في تقديم خدماتها لمنسوبي ومراجعي الهيئة العامة للطيران المدني بمحافظة جدة ولمدة 3 أيام، عبر الوحدة المتنقلة، في إطار تفعيلها لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة في مقر أعمالهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية زواج أو طلاق، وتعديل المهن للنساء.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأحوال المدنية تسعى لتطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة المتواجدة للقطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب.

يذكر أن وحدة الأحوال المدنية المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، تواصل عملها من خلال خطة عمل مدروسة تهدف لخدمة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.