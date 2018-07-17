بالفيديو.. مهاجرون غير شرعيين يضلوا طريقهم من إسبانيا للمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

تخرج كل فترة ليست بالكبيرة فيديوهات وأنباء حول وفاة مهاجرين غير شرعيين سواء غرقًا في البحر أو موتًا في الصحراء، ولكن هذه الحادثة ليست وفاة بينما مهاجرين غير شرعيين أَضاعوا طريقهم.

وتداول نشطاء مغاربة مقطع فيديو على لحظة وصول قارب مهاجرين غير شرعيين إلى شط مدينة طنجة المغربية، ظنًا منهم أنهم وصلوا إلى السواحل الإسبانية.

واندفع المهاجرون لحظة وصول القارب إلى الشاطيء باحثين عن مكان للاختباء، دون العلم أنهم ضلوا الطريق ووصلوا إلى المغرب بدلًا من إسبانيا.