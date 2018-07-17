” تصفية ” تعلن عن مهلة نهائية لمساهمي ” أرض المؤسسة ” لتحديث بياناتهم

عادل الحربي (صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، صباح اليوم الثلاثاء، عن مهلة نهائية لجميع مساهمي ” أرض المؤسسة ” ، لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي، وذلك لحصر حقوقهم فيها.

ودعت ” تصفية ” ، جميع المساهمين في ” أرض المؤسسة ” ، العائدة لمؤسسة الاستثمارات التجارية لصاحبها عتيق بن ناصر الأحمد ” الرياض ” ، لزيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني، عبر الرابط التالي:هنا ، وذلك لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك العربي.

وأشارت ” تصفية ” ، إلى أنه يجب اصطحاب إثبات الهوية، وأصول السندات أو عقد المبايعة أو أصل الصك المثبت للتملك، ورقم الحساب البنكي الآيبان، وذلك عند توجههم لأيًا من فروع البنك العربي الوطني، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ أول إعلان، تمهيدًا لحصر مبالغ المساهمين.