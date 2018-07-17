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إصابة 22 شخصا إثر سقوط كتلة حمم بركانية على سفينة سياحية بهاواي

إصابة 22 شخصا إثر سقوط كتلة حمم بركانية على سفينة سياحية بهاواي
هونولولو(صدى):

شهدت جزيرة ” بيج آيلاند ” بهاواي اليوم الاثنين، سقوط كتلة من الحمم البركانية على سفينة سياحية؛ وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 22 شخصًا فيما يمثل أكبر عدد من المصابين بأحدث ثورة لبركان ” كيلاويا ” .

وفي هذا السياق، أوضح رئيس إدارة الإطفاء بمقاطعة هاواي داروين أوكيناكا، أن السفينة تمكنت من العودة إلى مينائها في ” هيلو ” بعد أقل من ساعة، وأن 3 من المصابين نقلوا في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي، وهناك 9 أشخاص آخرون إصابتهم طفيفة نُقلوا في مركبة خاصة للمستشتفى، فيما يقوم المسعفون بمعالجة 10 آخرون في الميناء.

من الجدير بالذكر أيضًا أن ” البركان ” دمر مئات المساكن قبل أسابيع في منطقة ” كابوها ” ، بالإضافة لقضائه على العديد من المنازل بالقرب منه.


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