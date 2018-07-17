  • الثلاثاء 17

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح الاستهلاك العشوائي وضبط ميزانية الأسر

بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح الاستهلاك العشوائي وضبط ميزانية الأسر

بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح الاستهلاك العشوائي وضبط ميزانية الأسر
أماني الغامدي(صدى):

وضح الخبير الاقتصادي السعودي إبراهيم الهندي ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح السعودية ” ، طرق الاستهلاك العشوائي وضبط ميزانية الأسر بطرق أقتصادية .

وقال الخبير في البرنامج ، ضبط ميزانية اسرتك وتربيتها تربية اقتصادية جيدة ، هادس لكل اسرة ، هدفها تربية جيل قادر على انشاء أسرة يديرها بطرق غير عشوائية .

وتابع الخبير ، من أهم النقاط في الميزانية الأسرية هي الصراحة ن مهم جدا أن يربي رب الأسرة زوجته وأولاده على الوضوح لانه حجر الزاوية للشكل المترتب عليه ميزانية منزلك ، فعندما يكون ابناءك وزوجتك لديهم علم ببنود الميزانية ، موجود كم ووسائل صرفها ، ومقاييسها ، وأنها تقسم إلى أساسيات وثانويات وكماليات ، ستٌساعده في ضبط الميزانية على قدر الموجود .

وأضاف ، الله وضع رب الأسرة كمدير لها ، ليكون لديه التزامات وراعي عليهم ، عليه أن يعلم جيداً أن اسرته لابد أن يعلمها ويثقفها ويصرف عليها ، ويجلب لها الأمن المالي والاقتصادي ، هاذي ألتزامات يجب أن يكون ملزوماً بها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *