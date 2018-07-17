بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح الاستهلاك العشوائي وضبط ميزانية الأسر

أماني الغامدي(صدى):

وضح الخبير الاقتصادي السعودي إبراهيم الهندي ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” صباح السعودية ” ، طرق الاستهلاك العشوائي وضبط ميزانية الأسر بطرق أقتصادية .

وقال الخبير في البرنامج ، ضبط ميزانية اسرتك وتربيتها تربية اقتصادية جيدة ، هادس لكل اسرة ، هدفها تربية جيل قادر على انشاء أسرة يديرها بطرق غير عشوائية .

وتابع الخبير ، من أهم النقاط في الميزانية الأسرية هي الصراحة ن مهم جدا أن يربي رب الأسرة زوجته وأولاده على الوضوح لانه حجر الزاوية للشكل المترتب عليه ميزانية منزلك ، فعندما يكون ابناءك وزوجتك لديهم علم ببنود الميزانية ، موجود كم ووسائل صرفها ، ومقاييسها ، وأنها تقسم إلى أساسيات وثانويات وكماليات ، ستٌساعده في ضبط الميزانية على قدر الموجود .

وأضاف ، الله وضع رب الأسرة كمدير لها ، ليكون لديه التزامات وراعي عليهم ، عليه أن يعلم جيداً أن اسرته لابد أن يعلمها ويثقفها ويصرف عليها ، ويجلب لها الأمن المالي والاقتصادي ، هاذي ألتزامات يجب أن يكون ملزوماً بها .