” مبابي ” لـ ” بيليه ” : الملك سيبقى ملكا

نواف السالم(صدى):

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، رسالة إلى نجم الكرة العالمي بيليه ردًا على تغريدو بيليه، قائلًا إن ” الملك سيبقى ملكًا ” .

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مازحًا، إنه قد يتعين عليه العودة للبس حذائه ولعب كرة القدم إذا استمر اللاعب مبابي البالغ من العمر 19 عامًا في تحطيم إنجازاته.

ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الفرنسي توج بكأس العالم لكرة القدم في روسيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كرواتيا، والذي وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بأربعة أهداف مقابل هدفين؛ فيما سجل مبابي هدفًا في هذه المباراة ليصبح أصغر صاحب هدف في نهائي بطولة العالم بعد بيليه الذي سجل في نهائيات كأس العالم 1958 وعمره 17 عامًا.