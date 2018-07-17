بالصور.. بلدية الجموم تغلق موقعا غير مرخص

حسين العلي(صدى):

إستمراراً للجولات الرقابية أغلقت بلدية محافظة الجموم موقع غير مرخص عبارة عن حوش وبداخله معمل لتحضير الحلويات والسمبوسة يتم تجهزها وتغليفها ثم تخزن في بيئة تفتقد إلى الاشتراطات الصحية ويتم تسويقها على المحلات التجارية تديره عماله مخالفة لنظام العمل والاقامة و بدون شهادات صحية .

وقد أوضح رئيس بلدية الجموم الفرعية الاستاذ / فيصل ال مخلص أن البلدية ضبطت في الموقع

– عدد 26 كيس دقيق

– عدد 40 عجينة محضرة وجاهزة للاستخدام

– 126كيلو جرام لحم مجهول المصدر

– عدد 500 حبة سمبوسك بوزن 176 كيلو جاهزة للقلي

وتم إتخاذ اللازم وإغلاق الموقع ، كما أشار الـ مخلص إلى أن البلدية تكثف الأنشطة الرقابية طوال العام وذلك للتأكّد من سلامة المواد الغذائية والتزام المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة مقدماً شكره لجميع المراقبين ومنسوبي البلدية على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال هذه الأيام وعلى سرعة استجابتهم لمتابعة مثل هذه المخالفات وحرصهم على تطبيق الأنظمة واللوائح .