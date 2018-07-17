” المسند ” يدعو إلى تأخير استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال
دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التخفيف على الأحمال الكهربائية وتخفيض الاستهلاك.
وطالب ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بتأخير استخدام بعض الأجهزة الكهربائية (الغسيل والكوي ..إلخ) إلى الفترة المسائية؛ للتخفيف من الأحمال.
وأضاف عبدالله المسند، موضحًا: ” استخدم الغسالة عند اكتمال سعتها بالملابس فهي تستهلك الكهرباء والماء والصابون نفسه سواء كانت ممتلئة أم لا ” ، متابعًا: ” لا تروي حديقة المنزل في النهار. “
طلال[ عدد التعليقات: 2012 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله مابنستهلك كثيرا ومع ذلك الفواتير عاليه جدا ولا نعرف السبب !!! 🤔🤔
عمار[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يرزق كل محتاج يارب هذه الاعباء كثيره عليهم حقا كل الاشياء تزداد غلاء حسبي الله ونعم الوكيل