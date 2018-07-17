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” المسند ” يدعو إلى تأخير استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال

” المسند ” يدعو إلى تأخير استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال
سالم المطيري(صدى):

دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التخفيف على الأحمال الكهربائية وتخفيض الاستهلاك.

وطالب ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بتأخير استخدام بعض الأجهزة الكهربائية (الغسيل والكوي ..إلخ) إلى الفترة المسائية؛ للتخفيف من الأحمال.

وأضاف عبدالله المسند، موضحًا: ” استخدم الغسالة عند اكتمال سعتها بالملابس فهي تستهلك الكهرباء والماء والصابون نفسه سواء كانت ممتلئة أم لا ” ، متابعًا: ” لا تروي حديقة المنزل في النهار. “


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2012 ] نشر منذ 33 دقيقة

والله مابنستهلك كثيرا ومع ذلك الفواتير عاليه جدا ولا نعرف السبب !!! 🤔🤔

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يرزق كل محتاج يارب هذه الاعباء كثيره عليهم حقا كل الاشياء تزداد غلاء حسبي الله ونعم الوكيل

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