التمويل المسؤول للأفراد تحدد قيمته قدرة العميل ونسبة تحمله

نايف السالم(صدى):

تحدد مباديء التمويل المسؤول الجديدة والتي تستعد البنوك للعمل بها اعتبارًا من 18 أغسطس القادم، قيمة التمويل والأقساط الشهرية، بناءً على نوع التمويل ونسب التحمل وقدرة العميل الائتمانية.

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن المبادئ ألزمت جهات التمويل بضرورة فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته؛ للتحقق من سلامة سلوكه الائتماني.

كما أوضح أنه سيتم النظر إلى تقييم الجدارة الائتمانية والسجل الائتماني للعميل الذي يحتفظ به لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ” سمة “، فكلما كان سجل العميل جيدًا كانت قيمة التمويل ممكنة بشروط أفضل من حيث قيمة التمويل والسعر.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أصدى مباديء التمويل المسؤول للأفراد في مايو الماضي، على أن يتم العمل بها بدءً من 12 أغسطس 2018م، وتشمل جميع أنواع التمويل الموجهة للأفراد، منها ” التمويل الشخصي، وتمويل المركبات، والبطاقات الائتمانية، والتمويل العقاري “.

اقرأ أيضًا: