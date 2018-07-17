أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني على التوالي

وانخفضت أسعار خام القياس العالمي برنت بـ 30 سنتاً عن سعر التسوية، أي بما يعادل 0.41% ليصل سعره إلى 71.58 بعد موجة الهبوط المتتالية يوم أمس، إذا انخفض بما يقارب 5%.