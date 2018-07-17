أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني على التوالي
انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الثلاثاء 17 يوليو 2018 نتيجة تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الانتاج واضراب عمال النرويج، وتركيز المستثمرين على اضرار التوتر الأمريكي العالمي على معدلات النمو.
وانخفضت أسعار خام القياس العالمي برنت بـ 30 سنتاً عن سعر التسوية، أي بما يعادل 0.41% ليصل سعره إلى 71.58 بعد موجة الهبوط المتتالية يوم أمس، إذا انخفض بما يقارب 5%.
ورافقه في الانخفاض خام تكساس الوسيط بـ 22 سنتاً، أي ما يعادل 0.32%، ليصل سعره إلى 67.84.
النية الطيبة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
شئ طبيعي ينزل سعر النفط بعد زيادة الانتاج. وممكن ينزل كثير لان الزيادة كانت قوية.