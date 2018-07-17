لهذه الأسباب.. المملكة ضمن أكثر 5 دول استهلاكا للطاقة في المنزل

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن المملكة تقع ضمن أكثر خمس دول استهلاكًا للطاقة في المنزل، موضحة أن القطاع السكني يستهلك حوالي 50 % من الكهرباء.

وأرجعت الهيئة الأسباب في ذلك، إلى الأحوال الجوية بالمملكة، مؤكدة أنها من أهم أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة، مشيرة إلى بعض الممارسات الأخرى التي نتج عنها تضخم الاستهلاك بشكل كبير، ومنها: غياب العزل الحراري عن 70 % من المباني، واستخدام المصابيح غير الموفرة للطاقة، فضلًا عن ترك الإضاءة وأجهزة التكييف تعمل عند ترك المنزل.

وأبانت ” تنظيم الكهرباء ” ، أن تعديل تعريفة الكهرباء، يعد ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة بالمملكة، مما قد يعمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، بالإضافة لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ” منتجات الطاقة ” واستدامتها للأجيال القادمة بالمملكة.