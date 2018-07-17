%8.9 ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

استمر النمو في الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للربع الـ12 على التوالي، حيث بلعت نحو 1.408 تريليون ريال بنهاية الفترة؛ فيما تتوزع الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ” الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد ” ، و” استثمارات الحافظة ” التي تنقسم إلى نوعين ” حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار ” و ” سندات الدين ” .

ويعد القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، هو ” الاستثمارات الأخرى ” ، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي ” القروض ” و” العملة والودائع ” و ” حسابات أخرى مستحقة الدفع” ؛ فيما نمت الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الأول مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2017 بنسبة 8.9% ، بما يعادل نحو 114.97 مليار ريال.

ومن الأسباب الرئيسية للنمو، استثمارات الحافظة وتحديدا أحد أقسامها الفرعية وهي ” سندات الدين ” التي نمت بنسبة 103.5% ، بما يعادل 81.83 مليار ريال؛ فيما نمت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 15.07 مليار ريال مقارنة في الربع الرابع من عام 2017.